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Süphan Dağı'nın eteklerindeki saklı cennet: Cil Gölü mest ediyor

Süphan Dağı'nın eteklerindeki saklı cennet: Cil Gölü mest ediyor
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Bitlis'teki Cil Gölü, karlı Süphan Dağı eşliğinde dronla havadan görüntülendi. Kuş cenneti olarak bilinen göl, zengin biyolojik çeşitliliği ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bitlis'teki Cil Gölü'nün karlı Süphan Dağı'yla oluşturduğu eşsiz manzara dronla havadan görüntülendi.

Adilcevaz ilçesi Sütey Yaylası'nda Süphan Dağı'nın eteklerinde bulunan ve kuş cenneti olarak bilinen Cil Gölü, barındırdığı onlarca kuş türüyle bölgenin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan göl, zengin biyolojik çeşitliliğiyle doğa fotoğrafçılarının ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilen Cil Gölü, Türkiye'nin önemli kuş ve doğal yaşam alanları arasında yer alıyor. Havadan çekilen görüntülerde gölün berrak suları, çevresindeki yemyeşil doğa ve arka planda yükselen karlı Süphan Dağı'nın oluşturduğu eşsiz manzara gözler önüne serildi.

Van Gölü kuzeybatısında, Ziyaret ve Süphan Dağı arasında yer alan ve tatlı su gölü olan Cil Gölü; yağış suları, çevre dağlardan gelen yüzey suları ve dip kaynaklarından beslenir. Göl küçük batağan, karaboyunlu batağan, bıyıklı sumru, bahri, sakarmeke, leylek, kızkuşu, tepeli patka, gri balıkçıl, pasbaş patka, angıt, elmabaş patka, karabaş martı, saz delicesi ve Van Gölü martısı küçük kerkenez, balaban ve turna gibi onlarca kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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