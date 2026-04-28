Ceviz üreticilerine antraknoz uyarısı
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ceviz üreticilerini antraknoz hastalığına karşı zamanında mücadele konusunda uyardı.
Müdürlükten yapılan açıklamada, ceviz ağaçlarında verim ve kalite kaybına yol açan antraknoz hastalığına karşı ilaçlama zamanlamasının büyük önem taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, ilk ilaçlamanın tomurcuk patlama döneminde (kedi kulağı), ikinci ilaçlamanın yaprakların yarı büyüklüğe ulaştığı dönemde, üçüncü ilaçlamanın ise meyvenin fındık büyüklüğüne geldiği dönemde yapılması gerektiği ifade edildi.
İlaçlama programının hava şartlarına göre devam ettirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, zamanında yapılmayan müdahalelerin ürün kaybına neden olabileceği kaydedildi. - ERZİNCAN