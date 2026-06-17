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Haseran'da vatandaşlar bozulan yolun onarılmasını istedi

Haseran'da vatandaşlar bozulan yolun onarılmasını istedi
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Diyarbakır Çermik'te kırsal mahalle yollarında kış yağışları nedeniyle oluşan derin çukurlar, araç arızalarına ve kazalara sebep oluyor. Vatandaşlar 25 km'lik yolun acilen onarılmasını talep ediyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Haseran bölgesindeki kırsal mahalle yollarında kış aylarındaki yağışlardan dolayı derin çukurlar oluştu. Vatandaşlar, yolların onarılmasını istedi.

Çermik ilçesinde yaklaşık 20 kırsal mahalledeki yaklaşık 10 bin vatandaşın kullandığı yolda oluşan çukurlar, araçların arızalanmasına ve kaza yapmalarına neden oluyor. Mahalle sakinleri, 10 santimetre derinlikte çukurların oluştuğu yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki yolun yapılmasını istedi. Bülent Aldağ isimli vatandaş, "Her hafta sonu aracımla Korudağ Mahallesi'ndeki bahçeme gidiyorum, yollar çok bozuk. Defalarca kaza geçirmeme ramak kaldı. Aracım birçok kez çukurlara girerek arızalandı. Yolun bir an önce onarılmasını istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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