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Diyarbakır'da dev yılan paniği: Fotoğrafı görenler bile irkiliyor

Diyarbakır'da dev yılan paniği: Fotoğrafı görenler bile irkiliyor
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde havaların ısınmasıyla kış uykusundan uyanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, mahalle sakinlerinde korkuya yol açtı. Vatandaşlar yılanı yerleşim yerinden uzak bir bölgeye bıraktı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görülen dev yılan paniğe neden oldu.

Çermik ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar kış uykusundan uyanmaya başladı. İlçeye bağlı Kuyu Mahallesi Mirğan Yaylası'nda, mahalle sakinleri tarafından görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, korkuya neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşlar yılanı yerleşim yerinden uzak bir bölgeye bıraktı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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