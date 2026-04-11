Diyarbakır'da bozuk yollarda su birikintileri oluştu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar, birçok mahalle yolunun bozulmasına ve su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Mahalle sakinleri yollardaki bozulmalara dikkat çekerek onarım talebinde bulundu.

Çermik ilçesinde kış ve ilkbahar mevsiminin mevsim normalleri üzerinde yağış alması yolların bozulmasına yol açtı. Bircemal, Alyan, Akçörten, Sarıbalta, Örenkuyu, Gürüz, Kuşlukçayırı, Işıklı, Günoba, Adalar ve Başdönmez mahalle yolları bu durumdan olumsuz etkilendi. Mahalle sakinlerinden Orhan Kıran, yolun bir yıl önce yapıldığını fakat dayanmadığını belirterek, "Bu yolları her gün onlarca mahalle sakini, okul servisleri kullanıyor. Yolların onarılmasını talep ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
