Şiddetli rüzgar konteyneri 100 metre sürükledi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir üreticiye ait konteyneri yaklaşık 100 metre sürükleyerek kullanılamaz hale getirdi.

Olay, Çemişgezek ilçe merkezi yakınlarındaki Zonk mevkiinde meydana geldi. Bölgede küçükbaş hayvancılık yapan Mevlüt Özcan'ın barınma ve malzeme depolama amacıyla kullandığı, etrafı taşlarla desteklenerek sabitlenmeye çalışılan konteyner, gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Sabah saatlerinde bölgeye gelen Özcan, konteynerin bulunduğu yerden sürüklendiğini ve büyük hasar aldığını görünce şaşkınlık yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle konteyner kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı