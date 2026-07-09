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Tunceli'de koca engerek yılanı görüntülendi

Tunceli'de koca engerek yılanı görüntülendi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Varlıkonak köyünde, bahçe sulama borularının bulunduğu alana giden Muammer Güzel, büyük bir engerek yılanıyla karşılaştı. Panik yapmayan Güzel, yılana 'Ne yapıyorsun burada' diyerek rahat tavırlar sergiledi ve cep telefonuyla kaydettiği yılanı müdahale etmeden bölgeden uzaklaştırdı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Varlıkonak köyünde koca engerek yılanı görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Varlıkonak köyünde yaşayan Muammer Güzel, bahçe sulama borularının bulunduğu alana gittiği sırada büyük bir engerek yılanıyla karşılaştı. Güzel, panik yapmak yerine yılana "Ne yapıyorsun burada" diyerek rahat tavırlar sergiledi. Yılanı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Güzel, herhangi bir müdahalede bulunmadan bölgeden uzaklaştı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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