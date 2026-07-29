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Çarşamba’da hasat öncesi pestisit denetimleri sürüyor

Çarşamba’da hasat öncesi pestisit denetimleri sürüyor
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Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında numune alımlarına devam ediyor.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında numune alımlarına devam ediyor.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında Saraçlı, Aşıklı, Otluk ve Bafracalı mahallelerinde ürünlerden laboratuvar analizleri numune alımı gerçekleştirildi. Yapılan saha kontrollerinde hastalık ve zararlı tespitleri yapılarak, üreticilere doğru bitki koruma uygulamaları, mücadele yöntemleri ve hasat öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında teknik bilgilendirme yapıldı.

Denetimlerle, özellikle fındık başta olmak üzere hasat dönemine giren ürünlerde pestisit kalıntı limitlerine uygunluğun belirlenmesi, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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