Çankırı'da yaban hayvanları fotokapanda

Çankırı'da doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları fotokapan kameraları tarafından görüntülendi.

Çankırı ormanlarında yaşayan yaban hayvanları fotokapan kameraları ile görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kaydedilen görüntülerde, nesli tehlike altında olan vaşak, kurt, karaca ve su samuru yiyecek ararken kameralara takıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı