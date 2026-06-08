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'Ormanın hayaleti' vaşak kamerada

'Ormanın hayaleti' vaşak kamerada
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Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi. 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşakların ormanda yürüdüğü anlar kaydedildi.

Çankırı'da nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar, fotokapanlarla görüntülendi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşaklar yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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