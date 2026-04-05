Çankırı'da "Ormanın hayaleti" vaşak görüntülendi

Çankırı'da 'Ormanın hayaleti' vaşak görüntülendi
Çankırı'da yerleştirilen fotokapan kameraları, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi. Vaşakların ormanda yürüdüğü anlar kaydedildi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşakları görüntüledi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye'de nadir görülen türlerden birisi olan ve 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşaklar, yerleştirilen fotokapanlar ile görüntülendi. Görüntülerde vaşakların ormanda yürüdüğü görülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
