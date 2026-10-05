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Çankırı'da fotokapanlar ormanda yiyecek arayan iki ayıyı görüntüledi

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Çankırı'da fotokapanlar ormanda yiyecek arayan iki ayıyı görüntüledi
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Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Ormanda yiyecek arayan iki ayının doğal ortamındaki yaşamı ve yiyecek aradığı anlar fotokapan kamerasına yansıdı.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlarla ormanda yiyecek arayan ayılar görüntülendi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.İki ayının doğal ortamında yaşamı da fotokapan kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayıların bölgede yiyecek aradığı anlar görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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