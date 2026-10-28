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Çankırı'da fotokapanlar karaca ve kurtları doğal yaşam alanında kaydetti

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Çankırı'da fotokapanlar karaca ve kurtları doğal yaşam alanında kaydetti
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Çankırı'da yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan kameralar, karacalar ve kurtları doğal yaşam alanında kaydetti. Görüntülerde hayvanların ormanlık alanda yiyecek aradığı ve doğal ortamlarında hareket ettiği anlar yer aldı.

Çankırı'da yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan kameralar, karacalar ve kurtları doğal yaşam alanında kaydetti.

Çankırı'da yaban hayatı izleme çalışmaları kapsamında ormanlık alanlara fotokapan kameralar yerleştirildi. Kameralara karacalar ve kurtlar yansıdı. Görüntülerde hayvanların ormanlık alanda yiyecek aradığı ve doğal ortamlarında hareket ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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