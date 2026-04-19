Çanakkale için yeni kuş türü: Büyük Cılıbıt

Çanakkale'de, kumsal ve sahil kıyılarında yaşayan Büyük Cılıbıt kuşu ilk kez gözlemlendi. Kuş gözlemcisi Murat Uyman, türü Akça Cılıbıt ile birlikte hareket ederken gördüğünü belirtti. Bu keşif, Çanakkale'de mevcut kuş türü sayısını 332'ye yükseltti.

Çanakkale'de uzun bacaklı orta boylu bir yağmurkuşu olan Büyük Cılıbıt ilk kez görüntülendi.

Büyük Cılıbıt kuşları, kumsal ve sahil kıyılarında kısa ve kalın gagalı, büyük kafalarına eşlik eden büyük gözlere sahip ve oldukça karakteristik olan 'izle, koş, kap!' tekniğiyle besleniyor. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında görülebilen, geniş bir coğrafyaya yayılmış ince ve uzun bacaklı orta boylu bu yağmurkuşu ülke için esas olarak İç Anadolu'nun neredeyse tamamen sulak alanlarının çevresiyle sınırlı tuzlu bozkırlarına yerel ve yaygın olmayan bir yaz ziyaretçisi. Marmara Bölgesi özelinde ise, bu türün Trakya'da bulunan illerin hiçbirinde kaydı yok. Çok fazla kuş gözlemcisinin aktif olduğu İstanbul şehrinde bile geçen sene görülen 1 kuş haricinde başka kaydı olmadığı bildirildi.

Kuş gözlemcisi Murat Uyman, objektifine yakalanan Büyük Cılıbıt kuşu hakkında şunları aktardı: "13 Nisan günü kuş gözlemi amacıyla Kumkale Deltasına gittim. Türü ilk gördüğümde, Çanakkale'de hem üreyen hem de kışlayan, yerli bir türümüz olan Akça Cılıbıt sürüsü ile birlikte hareket ettiğini gözlemledim. Akça Cılıbıt, Büyük Cılıbıt'tan daha küçük bir kıyı kuşu olduğundan aralarındaki bu büyüklük farkı hemen dikkatimi çekti ve türü Büyük Cılıbıt olarak hemen tanımladım. Çanakkale için ilk kayıt olduğunu bildiğimden görsel kanıt ile kesin tanım elde edebilmek için mümkün olduğunca türe rahatsızlık vermeden ve varlığımla strese sokmadan fotoğraf almaya çalıştım. Fotoğraflarda görülen kuşa ait özellikler gözlem anındaki düşüncemi doğruladı. Böylelikle Büyük Cılıbıt ile Çanakkale'mizde görülen kuş türü sayısını 332 türe taşımış oldum. En büyük temennim, Çanakkale'de, ülkemizde ve tüm dünyada kuş gözlemci sayısının artması ve bu sayede doğa ile derin bir bağ kurma şansı bulan insanlarda doğa koruma ve diğer canlıların yaşam hakkına saygı duyma konusunda farkındalık ve ortak bir bilinç oluşması." - ÇANAKKALE

