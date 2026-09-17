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Çamgazi Baraj Göleti’ne 680 bin yavru sazan bırakıldı

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Çamgazi Baraj Göleti’ne 680 bin yavru sazan bırakıldı
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Adıyaman’da Çamgazi Baraj Göleti’ne 680 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Adıyaman'da Çamgazi Baraj Göleti'ne 680 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Su ürünleri kaynaklarının desteklenmesi ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında gerçekleştirilen programa, Adıyaman Vali Yardımcısı Bilal Göksun, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Çamgazi köyü sakinleri katıldı.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 680 bin adet yavru sazan, düzenlenen programla Çamgazi Baraj Göleti'ne bırakıldı.

Programda konuşan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, su kaynaklarının korunması ve balıkçılığın sürdürülebilir şekilde geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Akkan, balıkçılığın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını belirterek, "Balıkçılık; insanımızın sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşmasına katkı sağlayan, doğal kaynaklarımızın değerlendirilmesini mümkün kılan ve birçok ailemizin geçimini temin eden önemli bir sektördür" dedi.

Adıyaman'da yaklaşık 400 ailenin geçimini balıkçılıktan sağladığını ifade eden Akkan, il sınırları içerisindeki içsularda 177 ruhsatlı balıkçının faaliyet gösterdiğini ve yılda 1 tonun üzerinde balık avlandığını söyledi.

Kentte balıkçıların 3 su ürünleri kooperatifi çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Akkan, Adıyaman'ın akarsuları, gölleri, göletleri ve barajlarıyla önemli bir içsu potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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