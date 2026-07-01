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Nene Hatun gemisi ile KEGM-4 botu yangına destek için Büyükada'ya sevk edildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükada'daki orman yangınına müdahale için Nene Hatun Acil Müdahale gemisi ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botunun bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükada'daki yangına müdahale çalışmalarına destek için Nene Hatun Acil Müdahale gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botunun bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükada'daki orman yangınına müdahale çalışmalarına destek amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Nene Hatun Acil Müdahale gemisi ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz bölgeye sevk edilmiştir. Ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde görevini sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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