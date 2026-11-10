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Büyük Menderes Nehri'nde temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor

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Büyük Menderes Nehri'nde temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor
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Büyük Menderes Nehri yatağında biriken kum, mil ve diğer rüsubat iş makineleriyle temizleniyor, nehir yatağındaki setlerde güçlendirme çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalarla tarım arazileri ve yerleşim alanlarının taşkın ve su baskınlarına karşı korunması amaçlanıyor.

Büyük Menderes Nehri'nde, makineli temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin can damarlarından Büyük Menderes nehir yatağında biriken kum, mil ve diğer rüsubat iş makineleriyle temizlenirken, nehir yatağındaki setlerde güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile tarım arazileri ile yerleşim alanlarının taşkın ve su baskınlarına karşı korunması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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