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Bursa Mustafakemalpaşa'da sağanak sonrası Suuçtu Şelalesi'nde su akışı arttı

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Bursa Mustafakemalpaşa'da sağanak sonrası Suuçtu Şelalesi'nde su akışı arttı
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Bursa'da etkili sağanak yağışın ardından Mustafakemalpaşa'daki Suuçtu Şelalesi'nde su akışı arttı, dikkat çeken görüntüler oluştu. Şelaleden dökülen sular yoğun su buharı ve sis benzeri bir görüntü oluşturdu, çevredeki yürüyüş alanlarında su birikintileri ve çamurlu zemin oluştu.

Bursa'da etkili olan sağanak yağış, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi'nde dikkat çeken görüntüler ortaya çıkardı. Şelaleden akan suların oluşturduğu manzara, doğanın gücünü gözler önüne serdi.

İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkili olan sağanak yağış, Bursa'da da etkisini gösterdi. Yağışların ardından Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde su akışı artarken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Şelaleden büyük bir coşkuyla dökülen sular, çevrede yoğun su buharı ve sis benzeri bir görüntü oluşturdu. Şelalenin çevresindeki yürüyüş alanlarında da su birikintileri ve çamurlu zemin oluştu.

Suuçtu Şelalesi'nde kaydedilen görüntüler, sağanak yağışın ardından doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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