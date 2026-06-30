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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kapibaraya doğum günü sürprizi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kapibaraya doğum günü sürprizi
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevilen sakinlerinden kapibara için taze meyvelerden hazırlanan pasta ile doğum günü kutlaması düzenlendi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kapibaraların ekolojik önemine de dikkat çekildi.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevilen sakinlerinden kapibara için doğum günü kutlaması düzenlendi. Taze meyvelerden hazırlanan pasta ile kutlanan özel gün, ziyaretçilerin de ilgisini çekti.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin sevilen sakinlerinden kapibara için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Hayvan bakıcıları tarafından hazırlanan etkinlikte, kapibaraya en sevdiği taze meyvelerden oluşan özel bir doğum günü pastası ikram edildi. Kutlama sırasında renkli görüntüler ortaya çıkarken, ziyaretçiler de sevimli hayvanın doğum günü sevincine ortak oldu. Meyvelerle hazırlanan pastayı afiyetle yiyen kapibara, özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, kapibaraların sevimli görünümlerinin yanı sıra doğadaki ekolojik rolleriyle de öne çıktığını belirtti. Dünyanın en büyük kemirgeni olan kapibaraların sulak alan ekosistemlerinde bitki örtüsünün dengesinin korunmasına katkı sağladığı ifade edildi. Yetkililer, kapibaraların otlama alışkanlıkları sayesinde su kenarlarındaki bitki yoğunluğunu dengeleyerek, birçok canlı için yaşam alanı ve doğal geçiş koridorlarının oluşmasına yardımcı olduğunu vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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