Burhaniye'de orman yangınlarına karşı ormanda çöp toplama etkinliği yapıldı

Burhaniye'de havaların ısınmasıyla başlatılan 'Orman Benim' farkındalık kampanyası kapsamında ilkokul öğrencileri, ormanlık alanda çöp ve yanıcı atıkları topladı. Kaymakam ve orman yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 300 kilogram atık toplanarak orman yangınlarına karşı bilinç oluşturuldu.

Burhaniye ilçesinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Orman İşletme Şefliğince "Orman Benim" adlı farkındalık kampanyası başlatıldı. Taylıeli Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte Şarköy İlkokulu ve Pelitköy Halit Selçuk İlkokulu öğrencileri orman da çöp topladı.

Kaymakam Cumali Atila, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz ve Aynur Okatan Kahraman'ın da katıldığı etkinlikte Taylıeli Mahallesindeki ormandan poşet dolusu çöp toplandı. Kaymakam Cumali Atilla, çevreci öğrencilerle öğretmenlerini kutlarken, orman yangınlarına karşı önlemlerin alındığını söyledi. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Orman İşletme Şefi Turgay Aymaz, "Orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen 'Orman Benim' etkinliği kapsamında Burhaniye İlçesi Taylıeli Mahallesi Tayli Baba Türbesi civarındaki ormanlık alanda çöp topladık. Kaymakamı Cumali Atilla'nın da katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte Şarköy ve Pelitköy İlkokullarından gelen öğrenciler ile ormanda çöp topladık. Şefimiz Aynur Okatan Kahraman ile orman işletme şefliği personelleri ve Pelitkoy Jandarma ekiplerinin katılımıyla alandaki yaklaşık 300 kilogram çöp, atık ve kuru ince dallar ve yanıcı materyaller toplanılarak orman yangınlarına yönelik farkındalık oluşturduk. Küresel ısınmanın etkisiyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış gösteren orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yangınlara müdahale sürecinde çevreye verilen zararları en aza indirme bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen kampanyamız ilgi gördü" dedi. - BALIKESİR

