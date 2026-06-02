Burhaniye'de kestane ağaçları çiçek açtı

Burhaniye ilçesinde, kestane ağaçları çiçek açtı. Genellikle dağlık bölgelerde bulunan kestane ağaçları Ören Mahallesinde erken çiçek açarken, çevreyi de çiçek kokusu sardı.

Burhaniye'de ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyü çevresinde yer alan kestane ağaçları ilgi görürken, Ören Mahallesi Sait Pabuccuoğlu Caddesinde bulunan iki adet kestane ağacı da erken çiçek açtı. Kestane çiçekleri çevreye güzellik katarken, güzel kokusu ile de vatandaşları sevindirdi. Yörede havaların ısındığını kaydeden marangoz Hamdi Mengi, "Kestane ağacını hep ormanlarda görüyorduk. Mahallemizde bir vatandaşın diktiği kestane ağaçları da çiçek açtı. Bu ağaçlar çevreye güzellik katıyor. Kestane çiçeklerinin yaydığı kokuda çok güzel" dedi. Ören Mahallesinde oturduğunu kaydeden emekli turizmci Çetin Kılıç da, "Kestaneler çiçek açtı. Kokusu da çok güzel. Kim diktiyse Allah' razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı