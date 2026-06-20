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Burdur'da sağanak sonrası bazı evleri su bastı

Burdur'da sağanak sonrası bazı evleri su bastı
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Burdur'da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı evleri su basarken, cadde ve sokaklarda çamur birikintileri oluştu. Ekipler tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Burdur'da sağanak yağış sonrası bazı evleri su basarken, yollarda çamur birikintileri oluştu.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışın etkisiyle taşkın meydana gelen noktalarda bazı evleri su bastı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, su baskını yaşanan evlerde ve yollarda su tahliye çalışması gerçekleştirirken, çamur ve birikintilerin temizlenmesi için de çalışma başlattı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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