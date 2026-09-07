Haberler

Burdur'un Bucak İlçesinde Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Burdur'un Bucak İlçesinde Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiinde saat 10.20 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi ile 112 personel ve 5 Jandarma Asayiş Timi müdahale ediyor. Havadan ve karadan aralıksız süren çalışmalarla yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiinde, saat 10.20 sıralarında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü tarafından müdahale başlandı. Yangına 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi ile birlikte 112 personel ve 5 Jandarma Asayiş Timi görev yapıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam etmekte olup, ekiplerimizin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek

Bakan Gürlek tarih verdi: Beklenen düzenleme hayata geçiyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti

Ailenin acılı bekleyişi sürerken utanmadan bunu yapabildiler
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki kadının feci ölümünde kan donduran detaylar

Çocuğunun gözleri önünde kıydılar! Kan donduran cinayette yeni detay

Gizli kamera skandalının perde arkasını anlattı! İstanbul Güzellik Uzmanları Odası Kurucu Başkanı Ayşe Aydın: Organize bir durum var

Gizli kamera skandalını anlattı! Ayşe Aydın: Organize bir durum var
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın