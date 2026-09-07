Burdur'un Bucak İlçesinde Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiinde saat 10.20 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi ile 112 personel ve 5 Jandarma Asayiş Timi müdahale ediyor. Havadan ve karadan aralıksız süren çalışmalarla yangının kontrol altına alınması hedefleniyor.
Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Burdur'un Bucak ilçesinde Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkiinde, saat 10.20 sıralarında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü tarafından müdahale başlandı. Yangına 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı ve 3 iş makinesi ile birlikte 112 personel ve 5 Jandarma Asayiş Timi görev yapıyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam etmekte olup, ekiplerimizin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.