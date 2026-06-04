İşyerinde doğan kedi yavrularına esnaf sahip çıktı

Denizli'nin Buldan ilçesinde işyerinde doğum yapan kediye ve yavrularına esnaflar sahip çıktı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir işyerinde doğum yapan 3 yavru dünyaya getiren sokak kedisi, esnaflar tarafından sahip çıkıldı. Doğumun ardından veterinere götürülerek bakımları ve aşıları yapılan anne kedi ve yavruları beslenmeye çekildi.

"Sokak hayvanlarına sahip çıkmak zorundayız"

Anne ve yavrularının çok sağlıklı olduğunu dile getiren Veteriner Hekimi Özkan Beşenk; " İbrahim Ener'in işyerine anne kedi gizlice girerek gece doğum yapmış. Sabah saatlerinde bana haber verdi. Bende aşılarını ve bakımlarını yaptım. Yavrular gelişimlerini tamamlayınca doğal ortamlarına bırakacağız. Sokak hayvanlarına sahip çıkmak zorundayız. Hayvanlar, ağaçlar ve insanlar bir bütün halinde yaşamaya mecburuz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı