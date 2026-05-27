D-400 karayolundaki hasar onarıldı, yol trafiğe açıldı

Mersin Bozyazı'da Sini Çayı Köprüsü'ndeki göçük nedeniyle kapatılan D-400 karayolu, ekiplerin onarım çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde D-400 karayolu üzerinde bulunan Sini Çayı Köprüsü'nde meydana gelen göçüğün ardından kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bozyazı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprüde oluşan göçük nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu araç trafiğine kapatmıştı.

Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği inceleme ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bozyazı Dörtyol Kavşağı ile Bozyazı Sulama Birliği Kavşağı arasındaki güzergah yeniden araç geçişine açıldı.

Kısa süreli trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede ulaşımın kontrollü şekilde normale döndüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
