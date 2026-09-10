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Bor’da domates ve kavun hasadı başladı

Bor’da domates ve kavun hasadı başladı
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Niğde’nin Bor ilçesinde domates ve kavun hasadının başlamasıyla birlikte tarım arazilerinde hareketlilik arttı.

Niğde'nin Bor ilçesinde domates ve kavun hasadının başlamasıyla birlikte tarım arazilerinde hareketlilik arttı.

İlçede aylar süren bakım ve üretim sürecinin ardından tarlalara giren çiftçiler, sezonun ilk ürünlerini toplamaya başladı.

İlçenin farklı bölgelerinde yetiştirilen domates ve kavunların olgunlaşmasıyla hasat çalışmaları hız kazanırken, üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda yoğun mesai yapıyor. Toplanan ürünler, sınıflandırma ve paketleme işlemlerinin ardından pazarlara ve tüketicilere ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kahraman da domates üretimi yapılan tarım arazilerini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Üreticilerle bir araya gelen Kahraman, ürünlerin gelişimi, verim durumu ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Çiftçilerin üretim sürecindeki çalışmalarını değerlendiren Kahraman, üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ise tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve üreticilerin desteklenmesine yönelik saha çalışmalarının devam edeceği belirtilerek, tüm çiftçilere bol ve bereketli bir hasat sezonu dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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