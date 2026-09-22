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Bolu Mudurnu'da ayıyla karşılaşan arkadaş grubundan biri ayıyı taş atarak kovaladı

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Bolu Mudurnu'da ayıyla karşılaşan arkadaş grubundan biri ayıyı taş atarak kovaladı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyü ormanlık alanında seyahat eden arkadaş grubu, karşılaştıkları ayıya önce seslendi. Ayının başka yoldan yeniden karşılarına çıkması üzerine gruptan bir kişi taş atarak ayıyı kovaladı; ayı ormanlık alana giderek uzaklaştı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda bir grup arkadaş, karşılaştıkları ayıyı taşla kovalayarak uzaklaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyü ormanlık alanında seyahat eden bir grup arkadaş ayı ile karşılaştı. Ormanda ayı ile karşılaşan arkadaş grubu önce ayıya seslendi. Seslerin ardından orman içerisine giren ayı sonra diğer yoldan yeniden karşılarına çıktı. Sonrasında grubun içerisinden bir vatandaş ayıyı taş atarak kovaladı. Üzerine koşan vatandaşı gören ayı ise ormanlık alana giderek bölgeden uzaklaştı.

O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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