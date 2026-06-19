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Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
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Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent genelinde etkili oluyor. Sürücüler ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, hava sıcaklığında hissedilir düşüş yaşandı.

Bolu'da sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kent genelinde etkili olmaya devam ediyor. Aralıklarla şiddetini artıran yağmur nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, hava sıcaklığında da hissedilir düşüş yaşandı.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde ve ilçelerde aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kontrollü ilerledi. Meteorolojik tahminlere göre gün içerisinde yağışların yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi beklenirken, vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmaları istendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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