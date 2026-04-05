Bolu'da sağanak yağış etkili oldu

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, öğle saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürdü.

Kentte günlerdir devam eden yağışlı hava, sabah saatlerinde yeniden etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı. Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yetkililer, Bolu genelinde önümüzdeki günlerde de yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı