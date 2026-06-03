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Bolu'da nesli tehlike altında olan kara akbabalar görüntülendi

Bolu'da nesli tehlike altında olan kara akbabalar görüntülendi
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde dünyanın en nadir yırtıcı kuş türlerinden kara akbaba, doğal ortamında görüntülendi. Kanat açıklığı 3 metre, ağırlığı 12 kilograma ulaşabilen dev kuş, doğa fotoğrafçısı İbrahim Can Yıkılmaz tarafından kaydedildi.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde dünyanın en nadir yırtıcı kuş türleri arasında yer alan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, doğal ortamında görüntülendi.

Bölgede yaban hayatına yönelik doğa çekimleri yapan İbrahim Can Yıkılmaz, nadir rastlanacak bir doğa olayına tanıklık etti. Nesli tehlike altındaki dev kuşu doğal yaşam alanında kameraya alan Yıkılmaz, o anları kaydetti. Türkiye'nin ve dünyanın en önemli yırtıcılarından biri olan bu nadir türün kanat açıklığı yaklaşık 3 metreye, ağırlığı ise 12 kilograma kadar ulaşabiliyor. Devasa boyuttaki kara akbabalar, heybetli görüntüsüyle dikkat çekti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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