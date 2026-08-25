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Bolu'da Ani Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bolu'da Ani Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kentte 30 dereceyi bulan sıcak ve bunaltıcı havanın ardından bastıran ani yağmur, cadde ve sokakları kısa sürede ıslattı; vatandaşlar saçak ve kapalı alanlara sığınırken, yaklaşık 15 dakika süren sağanak trafiği de aksattı.

Bolu'da hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı bunaltıcı havada aniden bastıran yağmur, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan sıcak ve bunaltıcı havanın ardından, kent merkezinde aniden yağmur bastırdı. Etkisini gösteren yağışla birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede ıslanırken, sokakta olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için çevredeki iş yerlerinin saçaklarına ve kapalı alanlara sığındı. Yanlarında şemsiyesi bulunan vatandaşlar ise yağışa aldırış etmeden yollarına devam etti. Aniden bastıran yağış yaya trafiğinin yanı sıra araç trafiğini de etkiledi. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü ve oldukça bunaltıcı bir havanın hakim olduğu kentte, yağmurun 15 dakika da etkisini yitirdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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