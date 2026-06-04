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Muğla Valisi Akbıyık'ı denizde yunuslar karşıladı

Muğla Valisi Akbıyık'ı denizde yunuslar karşıladı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayalet ağ temizliği sırasında ortaya çıkan yunus sürüsü, senkronize hareketleriyle görsel şölen sundu. Vali Akbıyık ve protokol de gösteriyi ilgiyle izledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayalet ağ temizliği çalışmaları sırasında ortaya çıkan yunus sürüsü, sergilediği gösteriyle etkinliğe damga vurdu.

Gündoğan açıklarında deniz yaşamını tehdit eden hayalet ağların temizlenmesi amacıyla düzenlenen etkinlik sırasında bölgede görülen ve sayıları 10'u aşan yunuslar, su yüzeyine peş peşe çıkarak görsel şölen sundu. Bir süre temizlik çalışmalarının yürütüldüğü teknenin çevresinde dolaşan yunuslar, senkronize hareketleriyle izleyenlerin ilgisini çekti.

Vali Akbıyık ve protokol ilgiyle izledi

Muğla Valisi İdris Akbıyık ile beraberindeki protokol üyeleri, yunusların gösterisini ilgiyle takip etti. Özellikle Vali Akbıyık'ın bulunduğu su ürünleri teknesinin ön kısmında uzun süre yüzerek adeta gösteri yapan yunuslar, etkinliğin en dikkat çeken anlarını oluşturdu.

Dakikalar boyunca devam eden gösteri sırasında yunuslar zaman zaman suya dalıp çıkarak renkli görüntüler oluşturdu. Cep telefonlarıyla kaydedilen anlar, etkinliğe katılanlara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Hayalet ağ temizliği etkinliğine sürpriz bir şekilde eşlik eden yunuslar, bir süre sonra gözden kaybolarak açık denize doğru uzaklaştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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