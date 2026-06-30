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Bodrum'da gündüz vakti domuz sürüsü mahalleye indi

Bodrum'da gündüz vakti domuz sürüsü mahalleye indi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gündüz saatlerinde yaklaşık 30 domuzdan oluşan sürü, yavrularıyla birlikte Konacık Mahallesi'nde yerleşim alanına inerek sokaklarda dolaştı. Vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken, domuzlar cep telefonuyla görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gündüz saatlerinde ortaya çıkan domuz sürüsü mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi. Yaklaşık 30 domuzun yavrularıyla birlikte mahalle aralarında dolaşması dikkat çekti.

Olay, Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde yaşandı. Yamaçlar mevkii önlerinde görülen domuz sürüsü yerleşim alanına kadar indi. Mahalle aralarında bir süre dolaşan ve yiyecek aradığı görülen domuzlar, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerledi. Yavru domuzların da bulunduğu sürü, bir süre sokaklarda gezdikten sonra caddeye çıktı. Yol kenarında ilerleyerek gözden kaybolan domuzlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Yaklaşık 30 domuzun aynı anda yerleşim alanında görülmesi bölgede kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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