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Ahlat'ta hortum kameraya yansıdı

Ahlat'ta hortum kameraya yansıdı
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Bitlis'in Ahlat ilçesi Ovakışla beldesi kırsalında oluşan toz hortumu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kısa süreli etkili olan hortum herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Bitlis'in Ahlat ilçesi kırsalında meydana gelen hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Ovakışla beldesi yakınlarında oluşan toz hortumu, kısa süreli etkisine rağmen dikkat çekici görüntüler ortaya çıkardı. Ovakışla beldesinde kaydedilen görüntülerde, yerden yükselen toz bulutunun rüzgarın etkisiyle gökyüzüne doğru hortuma dönüştüğü görüldü. Açık arazide oluşan hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Uzak mesafelerden dahi rahatlıkla fark edilen hortum, rüzgarın etkisiyle bir süre etkisini sürdürdü. Herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı öğrenilen doğa olayı, kısa süre sonra etkisini kaybetti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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