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Güroymak'ta yaralı leylek ve yavrularına şefkat eli

Güroymak'ta yaralı leylek ve yavrularına şefkat eli
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde telefon direğindeki yuvada mahsur kalan yaralı anne leylek ve yavruları, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Leylekler tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaralanan leylek ve yavruları mahsur kaldıkları yuvadan itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Budaklı köyünde telefon direği üzerinde bulunan yaralı anne leylek ve yavruları yuvada mahsur kaldı. Olayın duyarlı vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde, telefon direğinin çevresinde bulunan elektrik hatlarının müdahale sırasında risk oluşturabileceği değerlendirilerek kurum ekiplerinden destek istendi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla itfaiye personeli, telefon direğine çıkarak mahsur kalan anne leylek ve yavrularını zarar görmeden bulundukları yerden kurtardı.

Kurtarma operasyonunun ardından leylekler, tedavi ve bakım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yetkililer tarafından teslim alınan leylekler, gerekli bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin yapılması için Tatvan'a gönderildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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