Haberler

Bitlis'te Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Bitlis'te Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis merkez Değirmenaltı köyü kırsalında çıkan örtü yangını, köylülerin ilk müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis merkez kırsalında çıkan örtü yangını, köylüler ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklıklarının etkisiyle merkeze bağlı Değirmenaltı köyü kırsalında örtü yangını meydana geldi. Yangını fark eden köylüler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin ve vatandaşların koordineli çalışması sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı

Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti

Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi!
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! Kız arkadaşına kabusu yaşattı
Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı

Milyoner'de ekran başındakileri ters köşe yapan soru

Herkesi ters köşe yapan soru