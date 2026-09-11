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Bitkin düşen yavru yaban tavşanına, eliyle su verdi

Bitkin düşen yavru yaban tavşanına, eliyle su verdi
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Mersin’in Mut ilçesinde bir çiftçi, bahçesinde susuzluktan bitkin halde bulduğu yavru tavşana elleriyle su içirip, serinlettikten sonra yeniden doğal ortamına saldı.

Mersin'in Mut ilçesinde bir çiftçi, bahçesinde susuzluktan bitkin halde bulduğu yavru tavşana elleriyle su içirip, serinlettikten sonra yeniden doğal ortamına saldı.

Olay, Mut İlçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde bir bahçede yaşandı. Bahçede çalışan çiftçi Özgür Süzer (45), 12 yaşındaki oğlu Ayhan ile yerde hareketsiz halde duran bir yavru tavşanı fark etti. Sıcak havanın da etkisiyle susuz kaldığını düşünülen tavşanın yanına yaklaşan Süzer, hortumdan avucuna aldığı suyu yavru tavşana içirdi. Daha sonra hortumdan bir süre su içerek kendine gelen yavru tavşanı kontrol eden Süzer, oğluyla hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Tavşana yardım eden bölgeye de kaplar koyan Ayhan Süzer, "Babamla bahçede çalışırken susuzluktan bitkin düşmüş bir Tavşan gördük. Bu sıcak havada Tavşan'a su verdik ve serinlettik. Etrafa da böyle su kapları koyduk ve yavruyu doğaya saldık" dedi.

Çiftçi Özgür Süzer ise tavşanın hala bölgede dolaştığını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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