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Bingöl Yayladere'de ağaca tırmanan dev yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Seter köyünde bir ağaca tırmanan dev yılan, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Baran Şeyhun tarafından kaydedilen görüntülerde yılanın ağaca doğru ilerlediği anlar yer alırken, görüntüler izleyenlerin ilgisini çekti.

Bingöl'de ağaçta görüntülenen dev yılan şaşırttı.

Yayladere ilçesi Seter köyünde bir ağaca tırmanan dev yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Baran Şeyhun tarafından kaydedilen görüntülerde, yılanın ağaca doğru ilerlediği anlar yer aldı.

Görüntüler, izleyenlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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