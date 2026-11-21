Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bingöl için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışların, aralıklı sağanak ve yağmur, 1800 metre ve üzerindeki rakımlı kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde don hadisesi, tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı