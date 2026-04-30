Bingöl için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bingöl İl genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Perşembe (30.04.2026) günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Perşembe (07.05.2026) günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 03.05.2026 itibari ile mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği, Rüzgarların güney ve güneydoğu yönlerden orta, yağış anında kuvvetli eseceği beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak meteorolojik uyarılar ile Radar uyarılarınını takibi, meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi amacıyla takip edilmesi gerekmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı