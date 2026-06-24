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Bingöl'de şiddetli fırtına kameralara yansıdı

Bingöl'de şiddetli fırtına kameralara yansıdı
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Bingöl'ün Sudüğünü köyünde aniden etkili olan şiddetli fırtına, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kuvvetli rüzgar kısa süreli paniğe yol açarken, toz bulutları oluştu. Olayda can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar tedbirli olmaya çağrıldı.

Bingöl'ün Sudüğünü köyünde etkili olan şiddetli fırtına cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Sudüğünü köyünde aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar kısa süreli paniğe neden oldu. Fırtına sırasında toz bulutları oluşurken, bazı vatandaşlar yaşanan anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde rüzgarın şiddeti ve tarlada otların savrulma anı dikkat çekti.

Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istenirken, fırtınanın ardından köyde durumun normale döndüğü öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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