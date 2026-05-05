Bingöl'de sel sularına kapılan at ölümden döndü

Güncelleme:
Bingöl'de sel sularına kapılan at, bir süre sürüklendikten sonra kurtuldu.

Karlova ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından debisi yükselen Peru Suyu taşma noktasına geldi.

Sel sularına kapılan bir at ise bir süre akıntıyla sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren atın, güçlü akıntıya karşı verdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı. Zaman zaman gözden kaybolan atın, yoğun çabası sonucu kıyıya ulaşarak kurtulduğu görüldü.

Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
