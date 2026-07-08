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Meteorolojinin uyardığı Bingöl'de sağanak etkili oldu

Meteorolojinin uyardığı Bingöl'de sağanak etkili oldu
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Meteorolojinin uyarı yaptığı Bingöl'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Bingöl'de öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Bingöl'de sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreli sağanak sonrasında bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, Bingöl çevreleri ile Tunceli'nin kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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