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Bingöl'de Porsuk ile Kirpinin Mücadelesi Kamerada

Bingöl'de Porsuk ile Kirpinin Mücadelesi Kamerada
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Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Asmakaya Köyü'nde, köy yolunda seyir halindeki Serhat Yılmaz, bir porsuğun kirpiyi avlamaya çalıştığı anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde porsuğun kirpiyle mücadelesi ve ilginç doğa anı dikkat çekti.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Asmakaya Köyü'nde bir porsuğun kirpi avlamaya çalıştığı anlar görüntülendi.

Solhan'ın Asmakaya Köyü'nde köy yolunda seyir halinde olan Serhat Yılmaz, ilginç bir doğa olayına tanıklık etti. Bir porsuk, yolun ortasında karşılaştığı kirpiyle mücadele ederken görüntülendi. Yılmaz, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde porsuğun kirpiyi avlamaya çalıştığı görülürken, ilginç anlar dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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