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Bingöl'de Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Bingöl'de Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
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Bingöl'de aniden etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı ev ve kurum binalarının çatılarını söktü. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri ise rüzgarın devam edeceği tahmininde bulundu.

Bingöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar, kentte bazı ev ve kurumların çatıları uçurdu.

Bingöl'de aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve kurumlara ait binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu. Meydana gelen olaylarda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı yapılarda maddi hasar oluştu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Rüzgarın değişik yönlerden hafif, öğleden sonra kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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