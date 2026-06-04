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Kartalın nefes kesen yılan avı kamerada

Kartalın nefes kesen yılan avı kamerada
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bir kartalın yılanı avlayarak pençeleriyle havalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Doğadaki av-avcı mücadelesi görüntülendi.

Bingöl'de bir kartalın yılanı avladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde doğada kaydedilen görüntülerde, bir kartalın yılanı avlamak için verdiği mücadele dikkat çekti. Görüntülerde kartal ile yılanın kısa süreli boğuştuğu, ardından kartalın yılanı pençeleriyle kavrayarak havalandığı görüldü. Doğanın vahşi yüzünü gözler önüne seren görüntülerde, kartalın avını kontrol altına aldıktan sonra bölgeden uzaklaştığı anlar da yer aldı.

Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, yaban hayatındaki av-avcı mücadelesini bir kez daha ortaya koydu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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