Bingöl'de heyelan sonrası yol açma çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen heyelan sonrasında ekipler yol açma çalışmasını sürdürüyor.

Bingöl'de etkili olan yağışlar sonrasında bazı köy yollarında ufak çaplı heyelanlar meydana geliyor. Bu çerçevede Solhan ilçesi Gençtavuz köy yolunda aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma kapanırken, ekipler bölgede yol açma çalışması başlattı. Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın en kısa sürede yeniden sağlanması için yoğun çaba harcıyor.

Yetkililer, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı