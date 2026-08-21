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Bingöl’de arıcılara destekleme ve hastalık denetimi

Bingöl’de arıcılara destekleme ve hastalık denetimi
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Bingöl’de 2026 yılı arıcılık desteklemelerine esas koloni tespitleri kapsamında arıcıların arılıklarında kontrol ve tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bingöl'de 2026 yılı arıcılık desteklemelerine esas koloni tespitleri kapsamında arıcıların arılıklarında kontrol ve tespit çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Arıcıların konaklama yerlerindeki arılıklarını ziyaret eden Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, desteklemelere esas koloni tespitlerinin yanı sıra arı hastalıkları ve zararlıları konusunda da üreticilere bilgilendirmede bulunuyor. Hastalık tespit edilen arılıklarda ise gerekli tedbirler ekipler tarafından uygulanıyor.

Üreticilerin emeğinin korunması, arı sağlığının güvence altına alınması ve sürdürülebilir arıcılığın desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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