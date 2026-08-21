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Transferde son dakika! Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber

Transferde son dakika! Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber Haber Videosunu İzle
Transferde son dakika! Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ismaila Sarr için Crystal Palace'tan sarı-kırmızılıları üzecek bir açıklama geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pierre Sage, 21 gollük geçen sezonun ardından Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Senegalli yıldızı bırakmayacaklarını açıkladı.

  • Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ismaila Sarr'ın takımda kalacağını açıkladı.
  • Ismaila Sarr, 2025-2026 sezonunda 45 maçta 21 gol atarak Crystal Palace'ın en skorer oyuncusu oldu.
  • Sarr'ın Crystal Palace ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri 45 milyon euro.

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ismaila Sarr'ın geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı. Senegalli hücumcunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Sage, oyuncunun ayrılığına kapıyı kapatarak, "Onu kadromuzda tutacağız" dedi.

"BİZİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ"

Pierre Sage, Sarr'ın takım içerisindeki önemini vurgulayarak, "Sarr, kulüp ve bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bu hafta sonu oynayabilecek." dedi. Bu açıklama, Sarr'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın transfer planları açısından kötü haber olarak değerlendirildi.

GEÇEN SEZON 21 GOL ATTI

Ismaila Sarr, Crystal Palace formasıyla 2025-2026 sezonunda etkili bir performans sergiledi. Senegalli futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 45 karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırdı. Premier League'de 28 karşılaşmada 9 gol atan Sarr, Crystal Palace'ın şampiyon olduğu UEFA Konferans Ligi'nde ise 13 maçta 9 gol kaydetti.

TAKIMIN EN SKORER İSMİ OLDU

Sarr, ortaya koyduğu performansla geçen sezon Crystal Palace'ın en skorer futbolcusu oldu. Senegalli yıldız ayrıca taraftarların oylarıyla kulüpte yılın oyuncusu seçildi.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Crystal Palace, Sarr'ı 2024 yazında Marsilya'dan yaklaşık 12,5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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