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Bingöl'de ağaçlar sonbaharla sarı ve kırmızının tonlarına büründü

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Bingöl'de ağaçlar sonbaharla sarı ve kırmızının tonlarına büründü
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Bingöl'de havaların soğumaya başlamasıyla ağaçların yaprakları renk değiştirdi ve yeşilin yerini sarı ile kırmızının farklı tonları aldı. Dallarında farklı renkleri barındıran ağaçlar, kentte sonbaharın görsel şölenini oluşturup kente farklı bir güzellik kattı.

Bingöl'de sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar yeşil, sarı ve kırmızının farklı tonlarına büründü. Doğanın renk değiştirdiği kentte ortaya çıkan manzaralar, sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Bingöl'de ağaçların yaprakları renk değiştirdi. Yeşilin yerini sarı ve kırmızının farklı tonlarına bıraktığı ağaçlar, kentte adeta renk cümbüşü oluşturdu. Dallarında farklı renkleri barındıran ağaçlar, sonbaharın kendine özgü güzelliğini ortaya koydu.

Doğanın yeşilden sarıya, sarıdan kırmızıya uzanan renk geçişleri, Bingöl'de sonbaharın görsel şölenini oluşturdu. Ağaçların renkli görüntüsü, mevsimin değişimini gözler önüne sererken kente farklı bir güzellik kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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